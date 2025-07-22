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درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-07-22 | 02:46
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درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس
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درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس

كتل هوائية حارة تؤثر على لبنان

تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة ضعيفة الى متوسطة الفعالية وتستمر لأيام عدة. وتتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية بفارق حوالي ٢ الى ٤ دراجات بحسب المناطق، فيما التأثير الأكبر يكون بقاعاً (خصوصا البقاع الشمالي).

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٧ درجة بقاعاً وبين ٢٢ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر 
-الجو: رطب وغائم جزئيا ويتشكل الضباب والسحب مع تقدم الوقت
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س وتنشط شمالا
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الى متوسط الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس حار وقليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٤ درجة ساحلا، بين ٢١ ٣٩ درجة بقاعاً وبين ٢٣ و٣١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: الطقس حار وقليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٤ درجة ساحلا، بين ٢١ و٣٩ درجة بقاعاً وبين ٢٣ و٣١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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