الكتل الهوائية الحارة تستمر لغاية يوم الإثنين...

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة وتستمر لغاية الاثنين. وتتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية بفارق حوالي ٢ الى ٤ دراجات بحسب المناطق، فيما التأثير الأكبر يكون بقاعاً (خصوصا البقاع الشمالي) يليه الجبال ثم السواحل. أما الرطوبة ساحلا فتكون عالية جدا وتزيد من الشعور بالحرّ.- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٤ درجة ساحلا، بين ٢١ و٣٩ درجة بقاعاً وبين ٢٣ و٣١ درجة على الـ١٠٠٠ متر-الجو: حار ومشمس وتتشكل السحب تدريجياً مع تقدم الوقت فوق السواحل والمناطق المحيطة- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س وتنشط شمالا- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa- الانقشاع: جيد- حال البحر: متوسط الموج خصوصا شمالاً (١٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.الطقس حار ومشمس وتتشكل السحب تدريجياً مع تقدم الوقت فوق السواحل والمناطق المحيطة. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٥ درجة ساحلا، بين ٢١ و٣٩ درجة بقاعاً وبين ٢٣ و٣١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.الطقس حار ومشمس وتتشكل السحب تدريجياً مع تقدم الوقت فوق السواحل والمناطق المحيطة. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢١ و٣٨ درجة بقاعاً وبين ٢٣ و٣٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.