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الكتل الهوائية الحارة تستمر لغاية يوم الإثنين...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-07-26 | 04:42
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الكتل الهوائية الحارة تستمر لغاية يوم الإثنين...
تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة وتستمر لغاية الاثنين. وتتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية بفارق حوالي ٢ الى ٤ دراجات بحسب المناطق، فيما التأثير الأكبر يكون بقاعاً (خصوصا البقاع الشمالي) يليه الجبال ثم السواحل. أما الرطوبة ساحلا فتكون عالية جدا وتزيد من الشعور بالحرّ.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٤ درجة ساحلا، بين ٢١ و٣٩ درجة بقاعاً وبين ٢٣ و٣١ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: حار ومشمس وتتشكل السحب تدريجياً مع تقدم الوقت فوق السواحل والمناطق المحيطة
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س وتنشط شمالا
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: متوسط الموج خصوصا شمالاً (١٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأحد:
الطقس حار ومشمس وتتشكل السحب تدريجياً مع تقدم الوقت فوق السواحل والمناطق المحيطة. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٥ درجة ساحلا، بين ٢١ و٣٩ درجة بقاعاً وبين ٢٣ و٣١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الاثنين:
الطقس حار ومشمس وتتشكل السحب تدريجياً مع تقدم الوقت فوق السواحل والمناطق المحيطة. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢١ و٣٨ درجة بقاعاً وبين ٢٣ و٣٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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أخبار لبنان
حال الطقس
طقس
لبنان
الكتل الهوائية الحارة
الطقس حار والرطوبة عالية جدا ساحلا... إليكم التفاصيل
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