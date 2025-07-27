الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية والرطوبة في ذروتها...

يتأثر لبنان بكتل هوائية حارّة وتستمر لغاية الاثنين، حيث تتخطى الحرارة معدلاتها الموسمية بفارق 3 دراجات، فيما الرطوبة ساحلا تكون مرتفعة جدًا وتزيد من الشعور بالحرّ، ومن المتوقع ان تنخفض الحرارة منتصف الاسبوع لتعود وتتمحور حول معدلاتها.





اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الأحد:

- الحرارة تتراوح بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ٢١ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٤ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : حار ومشمس ويتشكل السحب تدريجياً مع تقدم الوقت فوق السواحل والمناطق المحيطة

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : متوسط الموج خاصة شمالاً (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٩



الاثنين: حار ومشمس ويتشكل السحب تدريجياً مع تقدم الوقت فوق السواحل والمناطق المحيطة والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢١ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٢ و ٢٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الثلاثاء: مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ٢١ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س