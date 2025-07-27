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الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية والرطوبة في ذروتها...
حال الطقس
2025-07-27 | 04:40
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الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية والرطوبة في ذروتها...
يتأثر لبنان بكتل هوائية حارّة وتستمر لغاية الاثنين، حيث تتخطى الحرارة معدلاتها الموسمية بفارق 3 دراجات، فيما الرطوبة ساحلا تكون مرتفعة جدًا وتزيد من الشعور بالحرّ، ومن المتوقع ان تنخفض الحرارة منتصف الاسبوع لتعود وتتمحور حول معدلاتها.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الأحد:
- الحرارة تتراوح بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ٢١ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٤ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : حار ومشمس ويتشكل السحب تدريجياً مع تقدم الوقت فوق السواحل والمناطق المحيطة
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : متوسط الموج خاصة شمالاً (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٩
الاثنين:
حار ومشمس ويتشكل السحب تدريجياً مع تقدم الوقت فوق السواحل والمناطق المحيطة والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢١ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٢ و ٢٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
الثلاثاء:
مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ٢١ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
*
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أخبار لبنان
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الكتل الهوائية الحارة تستمر لغاية يوم الإثنين...
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