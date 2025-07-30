طقس صيفيّ حار ودرجات الحرارة تتمحور حول معدلاتها الموسمية واحتمال حلول موجة حرّ

يؤثر طقس صيفيّ حار معتاد على لبنان اليوم وطيلة الاسبوع الحاليّ.



وتتمحور درجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية.



ويوجد احتمال لحلول موجة حرّ في الاسبوع الثاني من آب.



في تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ٢١ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: حار ومشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالًا

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٩



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس:

مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ٢١ و ٣٣ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٥ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الجمعة:

مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٩ و ٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٥ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س