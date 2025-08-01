طقس صيفي معتاد إنما رطب جدًا... هذه التفاصيل

يؤثر طقس صيفي معتاد انما رطب جدًا على لبنان اليوم وفي الايام القادمة، والحرارة تتمحور حول معدلاتها الموسمية فيما يتشكل الضباب جبلًا ويكون كثيفًا في بعض المناطق مع احتمال رذاذ محلي، واحتمال موجة حر في الاسبوع الثاني من آب، انما الفترة بعيدة والتأكيد مع اقتراب الفترة الزمنية…



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٣٦ بقاعًا وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: حار ومشمس يتحول إلى غائم جزئيًا مع تشكل الضباب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط شمالًا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط الموج ٨٠ سم (يرتفع شمالًا) وحرارة سطح المياه ٢٩



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مشمس يتحول إلى غائم جزئيًا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٣٥ بقاعًا وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



الاحد: مشمس يتحول إلى غائم جزئيًا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٣٥ بقاعًا وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س