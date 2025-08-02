طقس صيفيّ معتاد ورطب جدًا اليوم وفي الايام المقبلة

يؤثر طقس صيفيّ معتاد ورطب جدًا على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة.

وتبقى درجات الحرارة مستقرة، فيما يتشكل الضباب جبلًا ويكون كثيف في بعض المناطق.

وهناك احتمال تشكل موجة حرّ في الاسبوع الثاني من آب.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٥ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: حار ومشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط الموج ٨٠سم (يرتفع شمالًا) وحرارة سطح المياه ٢٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأحد:

مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاثنين:

مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س