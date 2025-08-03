يؤثر طقس صيفيّ معتاد ورطب جدًا على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة.

والحرارة مستقرة فيما يتشكل الضباب جبلًا ويكون كثيف في بعض المناطق.

وهناك احتمال ظهور موجة حرّ أواخر الاسبوع.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٥ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط الموج ٨٠ سم (يرتفع شمالًا) وحرارة سطح المياه ٢٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين:

مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الثلاثاء:

مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س