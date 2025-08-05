إليكم تفاصيل طقس لبنان

يؤثر طقس صيفيّ معتاد ورطب جدًا على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة.

وتستقر الحرارة فيما يتشكل الضباب جبلًا.

وتؤثر كتل حارة أواخر الأسبوع خصوصًا بقاعًا (٤٢ درجة) وجبلًا (٣١ درجة) بينما الارتفاع في درجات الحرارة يكون أقل حدّة ساحلًا (٣٤ درجة) فيما الرطوبة تبقى عالية جدًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٥ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: رطب، مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأربعاء:

مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الخميس:

مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س