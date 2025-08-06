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o
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طقس رطب جدًا يسيطر على لبنان...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-08-06 | 01:35
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طقس رطب جدًا يسيطر على لبنان...
يؤثر طقس صيفي معتاد انما رطب جدًا على لبنان اليوم وغدًا والحرارة مستقرة فيما يتشكل الضباب جبلًا. وتبدأ كتل حارة الجمعة وتستمر عدة ايام مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤثر خاصة بقاعًا (٤٢ درجة) وجبلًا (٣٣ درجة) بينما الارتفاع بدرجات الحرارة يكون اقل حدة ساحلًا (٣٤ درجة) فيما الرطوبة تبقى عالية جدًا...
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٤ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: رطب، مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و٩٠٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٩
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس: مشمس يتحول إلى غائم جزئيًا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ١٧ و٣٨ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
الجمعة: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٦ و٣٤ ساحلًا وبين ١٨ و٤٠ بقاعًا وبين ٢١ و٣٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
يسيطر
لبنان...
إليكم تفاصيل طقس لبنان
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