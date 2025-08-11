أخبار
موجة حرّ تضرب لبنان... الحرارة تقترب من عتبة الـ٤٠ درجة ساحلا
المؤلف
جو القارح
حال الطقس
2025-08-11 | 02:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
موجة حرّ تضرب لبنان... الحرارة تقترب من عتبة الـ٤٠ درجة ساحلا
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان
تؤثر على لبنان كتل حارة شديدة الفعالية خصوصا بقاعاً (٤٢ درجة + غبار) وجبلاً (٣٥ درجة) بينما الارتفاع بدرجات الحرارة يكون أقل حدة ساحلا اليوم أيضاً (٣٤ درجة)، فيما الرطوبة تبقى عالية جداً.
ويشتد تأثير هذه الكتل الحارة في الأيام المقبلة (بين غد الثلاثاء والخميس) بحيث ستشهد السواحل والمناطق الداخلية الساحلية ارتفاعا بدرجات الحرارة لتقترب من عتبة الـ٤٠ درجة، فيما تبقى الحرارة أربعينية بقاعاً وحارة جدا على الجبال العالية.
ويشار الى أن هناك احتمالا خفيفا لتشكل سحب ممطرة شرق البلاد بسبب الحمل الحراري.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٨ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٢ و٤٣ درجة بقاعاً وبين ٢٤ و٣٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: رطب جدا ومشمس مع ظهور بعض السحب
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪
- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
الطقس مشمس مع ظهور بعض السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٣٠ و٣٦ درجة ساحلا، بين ٢٣ و٤٣ درجة بقاعاً وبين ٢٦ و٣٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الأربعاء:
الطقس مشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٩ و٣٧ درجة ساحلا، بين ٢٣ و٤٣ درجة بقاعاً وبين ٢٦ و٣٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الخميس:
الطقس رطب ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٣٠ و٣٧ درجة ساحلا، بين ٢٣ و٤٣ درجة بقاعاً وبين ٢٦ و٣٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
لبنان
طقس
كتل حارة
الحرارة
حر لاهب يسيطر على لبنان... 46° بقاعًا و36° جبلًا وساحلًا
السابق
