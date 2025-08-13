أخبار
LBCI
LBCI

كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة

جو القارح
حال الطقس
2025-08-13 | 03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة



تؤثر كتل حارة شديدة الفعالية على لبنان وتستمر اليوم وفي اليومين المقبلين.

وهناك احتمال خفيف لتشكل سحب ممطرة شرق البلاد بسبب الحمل الحراريّ.

وتضعف هذه الكتل الجمعة لتنحسر السبت.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٩ و ٣٧ درجة ساحلًا وبين ٢٣ و ٤٣ بقاعًا وبين ٢٦ و ٣٥ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: رطب جدًا ومشمس مع ظهور بعض السحب
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥٪
- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة:
مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٩ و ٣٧ درجة ساحلًا وبين ٢٣ و ٤٣ بقاعًا وبين ٢٦ و ٣٥ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

السبت:
مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٤ درجة ساحلًا وبين ٢١ و ٣٩ بقاعًا وبين ٢٢ و ٣٠  على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


