إليكم حال الطقس في لبنان...

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية.



ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً جبلا وخصوصا في البقاع تدريجياً بدءاً من اليوم يليه ارتفاع بدرجات الحرارة ساحلا في عطلة نهاية الأسبوع.



في تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس مع تشكل سحب خفيفة وتشكل ضباب

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س وتنشط شمالا وشرقاً وسرعتها ٦٠كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط الموج ٩٠ سم ويرتفع شمالا، فيما حرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الخميس: الطقس صيفي معتاد، مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س وتنشط شمالا وجبلاً.



الجمعة: الطقس صيفي معتاد، مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٧ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س وتنشط شمالا وجبلاً.