طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله
المؤلف
جو القارح
حال الطقس
2025-08-21 | 02:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله
يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع الحرارة قليلًا جبلًا وخصوصاً بقاعًا تدريجيًا يليه ارتفاع ساحلًا في عطلة نهاية الأسبوع.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ ساحلًا وبين ١٧ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: مشمس مع تشكل سحب خفيفة وتشكل ضباب
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: متوسط الموج ٩٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: صيفي معتاد مشمس الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واستقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و٣٢ ساحلًا وبين ١٧ و٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
السبت: صيفي معتاد مشمس الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واستقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٦ و٣٣ ساحلًا وبين ١٧ و٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
نهاية
الأسبوع...
تفاصيله
إليكم حال الطقس في لبنان...
السابق
