LBCI
LBCI

انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

جو القارح المؤلف جو القارح
حال الطقس
2025-08-25 | 03:19
مشاهدات عالية
2min
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

يؤثر على لبنان طقس صيفي حار معتاد ورطب مع انخفاض بدرجات الحرارة. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس الى غائم جزئيا
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية تنشط شمالا وعلى الحبال وشرق البلاد بين ١٠ و٥٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: متوسط الموج ١٠٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس صيفي معتاد ومشمس ويتحول الى غائم جزئياً مع احتمال مطر خفيف أو رذاذ محلي خصوصا في الجنوب وفي الوسط. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وتنشط أحيانا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس صيفي معتاد ومشمس مع بعض السحب الخفيفة وتشكل ضباب. أما درجات الحرارة فتنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، وبين ١٧ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

لبنان

طقس صيفي

الحرارة

طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين
LBCI السابق

Learn More