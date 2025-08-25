انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

يؤثر على لبنان طقس صيفي حار معتاد ورطب مع انخفاض بدرجات الحرارة.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس الى غائم جزئيا

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية تنشط شمالا وعلى الحبال وشرق البلاد بين ١٠ و٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط الموج ١٠٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الثلاثاء: الطقس صيفي معتاد ومشمس ويتحول الى غائم جزئياً مع احتمال مطر خفيف أو رذاذ محلي خصوصا في الجنوب وفي الوسط. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وتنشط أحيانا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.



الأربعاء: الطقس صيفي معتاد ومشمس مع بعض السحب الخفيفة وتشكل ضباب. أما درجات الحرارة فتنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، وبين ١٧ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.