طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...
حال الطقس
2025-08-27 | 03:17
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...
يسيطر على لبنان طقس صيفيّ حار ورطب، مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة جبلًا وبقاعاً.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاربعاء:
- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : غائم جزئياً مع احتمال مطر خفيف او رذاذ محلي
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية تنشط شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ٢٠ و ٦٥ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً
- حال البحر : مرتفع الموج ١٣٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠
الخميس:
صيفي معتاد غائم جزئيا ويتشكل ضباب واحتمال رذاذ جبلا واستقرار بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س
الجمعة:
صيفي معتاد غائم جزئيا ويتشكل ضباب. واستقرار بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
يسيطر
لبنان
استقرار
تدريجي
الأيام
المقبلة...
انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان
السابق
