الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-08-28 | 02:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية

يؤثر على لبنان طقس صيفي حار معتاد ورطب مع استقرار بدرجات الحرارة طيلة الأسبوع الحالي. أما الرطوبة فتبقى عالية مع تشكل سحب وضباب على الجبال واحتمال خفيف لتساقط رذاذ محلي.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئياً مع احتمال مطر خفيف أو رذاذ محلي
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية تنشط شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ١٠ و٥٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلاً
- حال البحر: مرتفع الموج (١٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: الطقس صيفي معتاد وغائم جزئيا ويتشكل ضباب مع احتمال رذاذ جبلا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.

السبت: الطقس صيفي معتاد وغائم جزئيا ويتشكل ضباب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

لبنان

طقس

الحرارة

الرطوبة

طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-06-19

استقرار في درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة السطحية ساحلًا

LBCI
حال الطقس
2025-07-13

استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-07-03

إستقرار نسبي بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-06-20

طقس معتاد مع استقرار بدرجات الحرارة...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-08-27

طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...

LBCI
حال الطقس
2025-08-26

انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان

LBCI
حال الطقس
2025-08-25

انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
حال الطقس
2025-08-24

طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:01

رجّي استقبل القائم بأعمال سفارة العراق وسفير فلسطين الجديد وشكر للعراق تزويده لبنان بالنفط

LBCI
خبر عاجل
2025-08-25

مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

LBCI
أخبار دولية
2025-08-21

زيلينسكي: هجوم روسيّ أظهر أنّ موسكو تحاول تجنب الحاجة لعقد اجتماعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-26

تطورات جديدة في ملف آثار كفرعبيدا… وزير الثقافة يتدخل لحماية التراث

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:23

"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني

LBCI
أمن وقضاء
03:20

بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية

LBCI
أخبار دولية
16:31

الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!

LBCI
أمن وقضاء
13:35

في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هل تعود فيروز إلى دمشق؟

LBCI
أخبار دولية
13:31

إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
01:31

بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"

LBCI
خبر عاجل
15:53

معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك

LBCI
أخبار لبنان
23:35

للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026

LBCI
أخبار دولية
01:03

إنزال جوي إسرائيلي في موقع عسكري قرب دمشق بعد استهدافه بغارات

LBCI
أخبار لبنان
02:34

الريجي: ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في طرابلس وعكار

LBCI
صحف اليوم
06:13

بري لـ“الشرق الأوسط”: أتانا الأميركيون بعكس ما وعدونا به

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 28-8-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More