إليكم تفاصيل الطقس...

يؤثر طقس صيفي معتاد ورطب على لبنان مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلًا وارتفاعها جبلًا وبقاعًا مطلع الأسبوع المقبل فيما الرطوبة تبقى عالية مع تشكل سحب وضباب على الجبال واحتمال خفيف لتساقط رذاذ محلي.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٣ و٣٣ بقاعًا وبين ١٦ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: غائم جزئيًا مع احتمال مطر خفيف او رذاذ محلي

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية تنشط شمالًا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ١٠ و٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: صيفي معتاد مشمس الى غائم جزئيًا ويتشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٤ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س



الاثنين: صيفي معتاد مشمس الى غائم جزئيًا ويتشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٤ و٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س