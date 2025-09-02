الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-09-02 | 02:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد لمثل هذه الفترة من العام ورطب مع استقرار بدرجات الحرارة فيما الرطوبة تبقى عالية مع تشكل سحب تكون خفيفة اجمالا وضباب على الجبال.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس الى غائم جزئياً
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية تنشط قليلاً شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ١٠ و٥٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع: جيد ويسوء جبلاً
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج (٨٠ سم يرتفع شمالا) وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس صيفي معتاد، مشمس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا شمالا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.

الخميس: الطقس صيفي معتاد، مشمس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا شمالا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

لبنان

طقس

الحرارة

الرطوبة

طقس صيفي معتاد واستقرار بدرجات الحرارة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-08-28

استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية

LBCI
حال الطقس
2025-06-19

استقرار في درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة السطحية ساحلًا

LBCI
حال الطقس
2025-07-13

استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-07-03

إستقرار نسبي بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-09-01

طقس صيفي معتاد واستقرار بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-08-31

طقس صيفيّ معتاد ورطب واستقرار في درجات الحرارة ساحلًا

LBCI
حال الطقس
2025-08-30

إليكم تفاصيل الطقس...

LBCI
حال الطقس
2025-08-29

اليكم حال الطقس في الايام المقبلة...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-02

مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج

LBCI
اقتصاد
02:13

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-29

الأمن العام يضبط شاحنتين بلا بيانات جمركية عند مرفأ طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-02

جابر بعد لقائه حاكم مصرف لبنان: لإحياء ملف المصارف وتحقيق العدالة في أموال المودعين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:34

صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر

LBCI
أخبار دولية
13:05

ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

جلسة الجمعة في موعدها والثنائي مشارك حتى الان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 01-09-2025

LBCI
أخبار دولية
08:02

إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
07:05

بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:52

مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح

LBCI
اقتصاد
02:13

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
11:00

أعمال تعبيد على أوتوستراد المنصف – نهر إبراهيم وتحويل السير إلى الطريق البحرية حتى 9 أيلول

LBCI
أخبار لبنان
12:04

وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات

LBCI
أخبار دولية
04:04

بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت

LBCI
أخبار لبنان
06:09

الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود

LBCI
أخبار دولية
13:05

ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية

LBCI
موضة وجمال
06:00

ساندي تابت تُرزق بمولودتها الأولى: "أهلًا بك في هذا العالم يا أميرتي" (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More