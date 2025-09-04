الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-09-04 | 00:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

يسيطر على لبنان طقس صيفيّ معتاد، مع استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة، فيما الرطوبة تبقى عالية مع تشكّل سحب وضباب على الجبال مع احتمال خفيف لتساقط رذاذ محليّ.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس:
-الحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦  على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : مشمس الى غائم جزئياً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪
- الرياح جنوبية غربية تنشط قليلاً شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ١٠ و ٥٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً
- حال البحر : متوسط ارتفاع الموج ٨٠ (يرتفع شمالا)سم وحرارة سطح المياه ٣٠

الجمعة: صيفي معتاد  مشمس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥  على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا شمالا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

السبت: صيفي معتاد مشمس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥  على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا شمالا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

جزئياً..

سيكون

نهاية

الأسبوع

طقس صيفيّ ورطب يؤثر على لبنان...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-06-18

ترامب: الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا في ما يتعلّق بإيران وربما يحدث ذلك قبل نهاية الأسبوع

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-21

طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-09

يسرائيل هيوم: نتنياهو يدرس احتمال تمديد زيارته إلى واشنطن حتى نهاية الأسبوع

LBCI
أخبار دولية
2025-07-09

لافروف يزور كوريا الشمالية نهاية هذا الأسبوع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-09-03

طقس صيفيّ ورطب يؤثر على لبنان...

LBCI
حال الطقس
2025-09-02

استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية

LBCI
حال الطقس
2025-09-01

طقس صيفي معتاد واستقرار بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-08-31

طقس صيفيّ معتاد ورطب واستقرار في درجات الحرارة ساحلًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:22

نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
أخبار دولية
2025-06-13

قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: للامتناع عن المزيد من التصعيد

LBCI
آخر الأخبار
04:22

الأمين العام للناتو: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا

LBCI
أخبار لبنان
07:27

وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:45

12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...

LBCI
أخبار دولية
13:54

ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال

LBCI
أخبار دولية
13:16

نتنياهو يهدد بخطة جديدة لغزة وسط تصاعد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

كيف تقيّم اليونيفيل الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بالأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:19

توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
09:32

أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت

LBCI
أمن وقضاء
07:22

نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
اقتصاد
08:25

جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

LBCI
أمن وقضاء
06:16

حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم

LBCI
أخبار لبنان
02:55

توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة

LBCI
أخبار لبنان
09:06

أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان

LBCI
حال الطقس
00:27

مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More