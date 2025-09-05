استقرار في درجات الحرارة الصيفية…واحتمال تساقط رذاذ

يؤثر طقس رطب على لبنان مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة.

أما الرطوبة فتبقى عالية مع تشكل سحب وضباب على الجبال واحتمال خفيف لتساقط رذاذ محليّ جبلًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

-دراجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو : مشمس الى غائم جزئياً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية تنشط قليلاً شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ : ١٠١١ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً

- حال البحر : منخفض الى متوسط ارتفاع الموج ٨٠ وحرارة سطح المياه ٢٩

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت : صيفي معتاد غائم جزئيا وتشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر. أما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا شمالا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.

الاحد : صيفي معتاد غائم جزئيا ويتشكل ضباب. دراجات الحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا شمالا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.