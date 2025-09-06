استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع

يشهد لبنان طقساً رطباً مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، ترافقه سحب وضباب على المرتفعات، مع احتمال خفيف لتساقط رذاذ محلي، وفرصة ضعيفة لهطول أمطار يوم الاثنين.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



السبت:

-الحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : مشمس الى غائم جزئياً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية تنشط قليلاً شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً

- حال البحر : منخفض الى متوسط ارتفاع الموج ٨٠ وحرارة سطح المياه ٢٩



الاحد: صيفي معتاد غائم جزئيا ويتشكل ضباب. والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا شمالا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س



الاثنين: صيفي معتاد غائم جزئيا الى غائم بعد الظهر ويتشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا شمالا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س