إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس

يؤثر طقس رطب على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة لتنخفض قليلًا مطلع الاسبوع، فيما الرطوبة تبقى عالية مع تشكل سحب وضباب على الجبال واحتمال خفيف لتساقط رذاذ محلي جبلًا اليوم واحتمال امطار خفيفة غدًا الاثنين.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٧ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: غائم جزئيًا الى غائم واحتمال رذاذ محلي

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية تنشط قليلًا شمالًا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج ٨٠ وحرارة سطح المياه ٢٩



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: صيفي متقلب غائم جزئيًا الى غائم مع امطار خفيفة محلية ويتشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٤ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا شمالًا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س



الثلاثاء: صيفي معتاد غائم جزئيًا الى غائم ويتشكل ضباب واحتمال خفيف لتساقط رذاذ محلي والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٤ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا شمالًا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س