الطقس أشبه بالخريفي... واستقرار نسبي بدرجات الحرارة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-09-09 | 04:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الطقس أشبه بالخريفي... واستقرار نسبي بدرجات الحرارة
يؤثر على لبنان طقس أشبه بطقس خريفي رطب مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، فيما الرطوبة تبقى عالية مع تشكل سحب وضباب على الجبال واحتمال تساقط مطر محلي اليوم. ويتحسن الطقس غدا ليعود قليل السحب وتنخفض الرطوبة الخميس.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: متقلب وغائم جزئياً الى غائم واحتمال تساقط رذاذ محلي
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٠٪
- الرياح جنوبية غربية تنشط قليلاً شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلاً
- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء:
الطقس صيفي معتاد قليل السحب الى غائم جزئياً ويتشكل ضباب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا درجة، وبين ١٤ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الخميس:
الطقس صيفي معتاد وقليل السحب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
لبنان
طقس
الحرارة
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
