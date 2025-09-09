الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الطقس أشبه بالخريفي... واستقرار نسبي بدرجات الحرارة

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-09-09 | 04:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الطقس أشبه بالخريفي... واستقرار نسبي بدرجات الحرارة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الطقس أشبه بالخريفي... واستقرار نسبي بدرجات الحرارة

يؤثر على لبنان طقس أشبه بطقس خريفي رطب مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، فيما الرطوبة تبقى عالية مع تشكل سحب وضباب على الجبال واحتمال تساقط مطر محلي اليوم. ويتحسن الطقس غدا ليعود قليل السحب وتنخفض الرطوبة الخميس.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: متقلب وغائم جزئياً الى غائم واحتمال تساقط رذاذ محلي 
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٠٪
- الرياح جنوبية غربية تنشط قليلاً شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلاً
- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس صيفي معتاد قليل السحب الى غائم جزئياً ويتشكل ضباب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا درجة، وبين ١٤ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: الطقس صيفي معتاد وقليل السحب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

لبنان

طقس

الحرارة

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-07-13

استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-07-03

إستقرار نسبي بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-07-07

طقس صيفي حار واستقرار نسبي بدرجات الحرارة...

LBCI
حال الطقس
2025-07-18

طقس صيفيّ معتاد حار ورطب يؤثر على لبنان واستقرار نسبيّ في درجات الحرارة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-09-08

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-09-07

إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-09-06

استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع

LBCI
حال الطقس
2025-09-05

استقرار في درجات الحرارة الصيفية…واحتمال تساقط رذاذ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-05-04

النائب سامي الجميل من بكفيا: نحاول اعادة الحياة الديمقراطية الى بعض القرى

LBCI
أخبار لبنان
05:45

وزير الأشغال عقد اجتماعا لبحث مشروع توسعة أوتوستراد جونية: التمويل مؤمَّن من دون أي عوائق

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-18

"الوكالة الوطنية": الجيش الإسرائيليّ يفجّر منزلًا في حي الكساير في بلدة ميس الجبل بعد اختراق الحدود والتوغل داخل الاراضي اللبنانية شرق البلدة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-10

وقوع اشكال بين أهالي بلدة عيتيت وقوات اليونيفيل في جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير

LBCI
أخبار دولية
13:19

الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:57

بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات

LBCI
اقتصاد
02:16

أسعار جديدة للمحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
15:34

وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"

LBCI
اقتصاد
11:16

وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها

LBCI
خبر عاجل
01:26

استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
أخبار لبنان
10:26

بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More