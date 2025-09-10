الأخبار
إليكم حال الطقس في لبنان...

جو القارح
حال الطقس
2025-09-10 | 01:28
مشاهدات عالية
2min
إليكم حال الطقس في لبنان...

يؤثر على لبنان طقس أشبه بطقس خريفي رطب مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا وارتفاعها جبلا وبقاعا.

ويذكر أن هناك احتمالا ضئيلا لتساقط رذاذ محلي اليوم. أما غدا، فيكون الطقس صيفي معتاد مع انخفاض الرطوبة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئياً 
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٥٪
- الرياح جنوبية غربية تنشط قليلاً شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلاً
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: الطقس صيفي معتاد قليل السحب الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: الطقس صيفي معتاد قليل السحب الى غائم جزئيا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، وبين ١٤ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

الطقس

لبنان

الحرارة

الطقس أشبه بالخريفي... واستقرار نسبي بدرجات الحرارة
السابق

