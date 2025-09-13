طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع

يسيطر على لبنان طقس مستقرّ فيما تتشكّل السحب بعد الظهر، لتتكاثف بدءًا من الاثنين مع انخفاض الحرارة.



ويتحوّل الطقس الى خريفي يومي الثلاثاء والاربعاء مع احتمال امطار عابرة محلية.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



السبت:

-الحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : قليل السحب

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج ٦٠ وحرارة سطح المياه ٢٩



الاحد : صيفي معتاد مشمس تتشكل السحب مساء. والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الاثنين : يتحول الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س