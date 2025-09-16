طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار

يؤثر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال ضعيف لتساقط بعض الأمطار اليوم وفي اليومين المقبلين مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيا

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء أحيانا جبلاً بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأربعاء: الطقس متقلب غائم جزئيا الى غائم مع احتمال ضئيل لبعض الأمطار العابرة. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الخميس: الطقس متقلب غائم جزئيا الى غائم مع احتمال ضئيل لبعض الأمطار العابرة بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٢ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.