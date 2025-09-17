طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...

يسيطر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال ضعيف لبعض الامطار، اليوم وفي اليومين المقبلين، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة فيما تعود الحرارة للارتفاع مطلع الاسبوع المقبل.



اليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة:



الاربعاء:

-الحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : غائم جزئيا

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح غربية الى شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء احيانا جبلاً بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج ٦٠ وحرارة سطح المياه ٢٩



الخميس : متقلب غائم جزئيا الى غائم مع احتمال خفيف لبعض الامطار العابرة والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الجمعة : متقلب غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الامطار العابرة والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة ونشط شمالا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س