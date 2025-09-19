طقس خريفيّ متقلب وارتفاع في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل

يسيطر طقس خريفيّ متقلب بين الصحو واحتمال ضعيف لتساقط بعض الأمطار على لبنان.



وتستقر درجات الحرارة لترتفع مطلع الأسبوع المقبل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



-الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٣ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: غائم جزئيًا مع تشكل الضباب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية وتحول شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء احيانا جبلًا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٩



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت:

مستقر مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الأحد:

مستقر مشمس وحار والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣١ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س