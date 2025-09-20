كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان وارتفاع ملحوظ بالحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

تسيطر على لبنان كتل هوائية جافة ودافئة بدءاً من اليوم وتستمر لغاية الاربعاء المقبل مع ارتفاع الحرارة تدريجيا لتصبح اعلى من معدلاتها خاصة يومي الاثنين والثلاثاء.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



السبت:

-الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٢ ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر

-الجو : مشمس

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالا

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : مرتفع الموج خاصة شمالا ١٠٠سم وحرارة سطح المياه ٢٩



الاحد : مستقر مشمس وحار والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ١٢ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الاثنين : مستقر مشمس وحار والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ١٢ و ٣٣ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س