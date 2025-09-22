الأخبار
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
28
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الطقس غدا صافٍ مع ارتفاع إضافي في الحرارة
حال الطقس
2025-09-22 | 02:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الطقس غدا صافٍ مع ارتفاع إضافي في الحرارة
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة، يستمر حتى يوم الاربعاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي يتمركز شمال مصر فيتحول الطقس الى متقلب مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.
تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:
صاف إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض على الساحل مع رياح ناشطة أحيانا.
الثلاثاء:
صاف إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.
الأربعاء:
غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، يتحول الطقس تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع هطول امطار متفرقة خصوصا شمال البلاد، واحتمال حدوث برق ورعد وتساقط حبات البرد كما تنشط الرياح لتصل أحيانا لحدود 55 كلم/س، كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الخميس:
غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة، يتوقع حدوث برق ورعد وتبقى الرياح ناشطة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
-الرياح السطحية: جنوبيةغربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا ناشطة، سرعتها بين 20 و 40 كم/س.
-الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 33 درجة.
-الانقشاع: جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و 60 %.
-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 28 درجة
-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,26
-ساعة غروب الشمس: 18,34
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
ارتفاع
إضافي
الحرارة
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
