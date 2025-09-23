الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-09-23 | 02:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
تؤثر على لبنان كتل هوائية جافة ودافئة وتستمر اليوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتدني الرطوبة السطحية.
وتبدأ هذه الكتل بالانحسار يوم غد الأربعاء ليتحول الطقس الى خريفي متقلب مع احتمال أمطار رعدية محلية غير شاملة تستمر الخميس مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض جوي ضعيف جنوب قبرص.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٤ درجة ساحلا، وبين ١٣ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ٢١ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس وتتكدس سحب مرتفعة بعد الظهر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط شمالا
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء:
يتحول الطقس تدريجياً الى رطب ومتقلب وغائم جزئياً مع احتمال أمطار رعدية محلية خصوصا مساءً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٣ و٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الخميس:
الطقس متقلب وغائم جزئياً الى غائم مع احتمال أمطار رعدية محلية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٨ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
الطقس
لبنان
أمطار رعدية
الطقس غدا صافٍ مع ارتفاع إضافي في الحرارة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-09-13
طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع
حال الطقس
2025-09-13
طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع
0
حال الطقس
2025-09-07
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-07
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-09-16
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
2025-09-16
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
0
حال الطقس
2025-09-08
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-08
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-09-22
الطقس غدا صافٍ مع ارتفاع إضافي في الحرارة
حال الطقس
2025-09-22
الطقس غدا صافٍ مع ارتفاع إضافي في الحرارة
0
حال الطقس
2025-09-21
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
حال الطقس
2025-09-21
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
0
حال الطقس
2025-09-20
كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان وارتفاع ملحوظ بالحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
حال الطقس
2025-09-20
كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان وارتفاع ملحوظ بالحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
0
حال الطقس
2025-09-19
طقس خريفيّ متقلب وارتفاع في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل
حال الطقس
2025-09-19
طقس خريفيّ متقلب وارتفاع في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:12
رئيس سلوفاكيا أكد استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات الاجتماعية والإنسانية والصحية
أخبار لبنان
13:12
رئيس سلوفاكيا أكد استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات الاجتماعية والإنسانية والصحية
0
حال الطقس
2025-09-16
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
2025-09-16
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
0
أخبار لبنان
2025-09-22
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ: فسخ العقود مع مستشفيي المقاصد وسان جورج عجلتون
أخبار لبنان
2025-09-22
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ: فسخ العقود مع مستشفيي المقاصد وسان جورج عجلتون
0
أخبار لبنان
00:17
الرئيس عون طلب من روبيو المساعدة في تأكيد التزام إسرائيل وقف الأعمال العدائية ودعم الجيش
أخبار لبنان
00:17
الرئيس عون طلب من روبيو المساعدة في تأكيد التزام إسرائيل وقف الأعمال العدائية ودعم الجيش
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:26
وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل
أخبار لبنان
16:26
وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل
0
أخبار دولية
16:03
وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين
أخبار دولية
16:03
وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين
0
أخبار دولية
15:42
ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين
أخبار دولية
15:42
ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين
0
أخبار لبنان
14:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
أخبار لبنان
14:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مارون شماس: سأستثمر في المبتكرين والمبدعين في شارك تانك لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مارون شماس: سأستثمر في المبتكرين والمبدعين في شارك تانك لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
تقارير نشرة الاخبار
13:40
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:12
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
أخبار لبنان
06:12
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
2
أخبار لبنان
10:51
تعميم من سلام الى الإدارات والمؤسسات العامة: للتشدد في منع استعمال الأماكن العامة والمعالم الأثرية والسياحية قبل الحصول على الأذونات اللازمة
أخبار لبنان
10:51
تعميم من سلام الى الإدارات والمؤسسات العامة: للتشدد في منع استعمال الأماكن العامة والمعالم الأثرية والسياحية قبل الحصول على الأذونات اللازمة
3
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
4
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
5
أخبار لبنان
14:22
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
أخبار لبنان
14:22
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
6
خبر عاجل
08:45
نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ بمناسبة حلول رأسِ السنة: نحن في خِضَمِّ صراعٍ نَنتصِرُ فيه على أعدائنا ويجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخياً لأمنِ إسرائيل
خبر عاجل
08:45
نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ بمناسبة حلول رأسِ السنة: نحن في خِضَمِّ صراعٍ نَنتصِرُ فيه على أعدائنا ويجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخياً لأمنِ إسرائيل
7
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
8
أخبار دولية
12:10
التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء
أخبار دولية
12:10
التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More