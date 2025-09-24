الأخبار
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-09-24 | 01:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
تؤثر على لبنان كتل هوائية رطبة ليتحول الطقس الى خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية محلية غير شاملة تستمر ليوم غد الخميس مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة نتيجة تمركز منخفض جوي ضعيف جنوب تركيا.
تفاصيل طقس اليوم:
-الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٤ ساحلا وبين ١٣ و٣٣ بقاعاً وبين ٢١ و٢٧ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: يتحول غائم جزئيا مع احتمال تساقط امطار رعدية بعد الظهر خاصة شمالا
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط شمالا
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج ٥٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٩
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس: متقلب وغائم جزئياً الى غائم مع احتمال امطار رعدية محلية والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٨ ساحلا وبين ١٢ و٢١ بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.
الجمعة: متقلب وغائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و٢١ بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر ، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.
أخبار لبنان
حال الطقس
خريفي
متقلب
احتمال
امطار
رعدية...
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
السابق
Learn More