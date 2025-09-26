عودة الإستقرار الجوي... هذه تفاصيل الطقس

تنكفىء اليوم الكتل الهوائية الرطبة ويعود الاستقرار الى الاحوال الجوية مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة. ويتقلب الطقس الثلاثاء المقبل مع احتمال امطار محلية.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: غائم جزئيًا

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: يسوء محليًا جبلًا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٨



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- السبت: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س



- الاحد: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س