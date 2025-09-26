الأخبار
عودة الإستقرار الجوي... هذه تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-09-26 | 01:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عودة الإستقرار الجوي... هذه تفاصيل الطقس
تنكفىء اليوم الكتل الهوائية الرطبة ويعود الاستقرار الى الاحوال الجوية مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة. ويتقلب الطقس الثلاثاء المقبل مع احتمال امطار محلية.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غائم جزئيًا
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: يسوء محليًا جبلًا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٨
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- السبت: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س
- الاحد: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
السابق
0
حال الطقس
2025-07-03
إستقرار نسبي بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-07-03
إستقرار نسبي بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-09-12
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-12
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-09-08
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-08
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-09-07
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-07
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-09-25
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-09-25
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-09-24
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
حال الطقس
2025-09-24
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
0
حال الطقس
2025-09-23
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
حال الطقس
2025-09-23
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
0
حال الطقس
2025-09-22
الطقس غدا صافٍ مع ارتفاع إضافي في الحرارة
حال الطقس
2025-09-22
الطقس غدا صافٍ مع ارتفاع إضافي في الحرارة
0
حال الطقس
2025-07-27
الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية والرطوبة في ذروتها...
حال الطقس
2025-07-27
الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية والرطوبة في ذروتها...
0
أخبار لبنان
2025-09-03
الرئيس سلام نعى الرفاعي: ترك اثراً مضيئاً على مستوى وطن
أخبار لبنان
2025-09-03
الرئيس سلام نعى الرفاعي: ترك اثراً مضيئاً على مستوى وطن
0
آخر الأخبار
07:50
الحاج حسن وعز الدين عرضا ملابسات تبرئة العميلين حسنة وعواد
آخر الأخبار
07:50
الحاج حسن وعز الدين عرضا ملابسات تبرئة العميلين حسنة وعواد
0
أخبار دولية
2025-09-22
التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء
أخبار دولية
2025-09-22
التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء
0
أخبار دولية
03:00
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
أخبار دولية
03:00
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
طرق تمويل مموهة لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:48
طرق تمويل مموهة لحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الذكرى الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين... التفاصيل من أمام صخرة الروشة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الذكرى الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين... التفاصيل من أمام صخرة الروشة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
2
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
أخبار دولية
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
4
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
5
خبر عاجل
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
خبر عاجل
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
6
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
7
أخبار دولية
06:56
انفجار سيارة في تل أبيب
أخبار دولية
06:56
انفجار سيارة في تل أبيب
8
أخبار لبنان
10:45
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
أخبار لبنان
10:45
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
