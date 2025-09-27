استقرار نسبي بدرجات الحرارة لغاية الاثنين...اليكم التفاصيل

تستقر الاحوال الجوية مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة لغاية يوم الاثنين قبل أن يعود ويتقلب الطقس مساء الثلاثاء المقبل مع احتمال امطار محلية.



وفي تفاصيل طقس اليوم :



-الحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ درجة على ال ١٠٠٠متر

-الجو : غائم جزئياً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa

- الانقشاع : يسوء محليًا جبلًا بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٨



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



- الاحد: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.



- الاثنين: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س