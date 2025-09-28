الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-09-28 | 02:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
يشهد لبنان استقرارا بالأحوال الجوية لغاية يوم غد الاثنين قبل أن يعود ويتقلب الطقس بعد ظهر يوم الثلاثاء مع احتمال خفيف لتساقط أمطار محلية يترافق مع انخفاض بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٢ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئياً
- الرطوبة السطحية ساحلا: بين ٦٠ و٩٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الإثنين:
الطقس مشمس الى غائم جزئياً ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٢ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠، متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الثلاثاء:
الطقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية، فيما الجوّ غائم جزئياً الى غائم ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
لبنان
طقس
أمطار محلية
استقرار نسبي بدرجات الحرارة لغاية الاثنين...اليكم التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-09-08
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-08
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-09-16
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
2025-09-16
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
0
حال الطقس
2025-09-23
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
حال الطقس
2025-09-23
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
0
حال الطقس
2025-09-07
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-07
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-09-27
استقرار نسبي بدرجات الحرارة لغاية الاثنين...اليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-09-27
استقرار نسبي بدرجات الحرارة لغاية الاثنين...اليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2025-09-26
عودة الإستقرار الجوي... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-26
عودة الإستقرار الجوي... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-09-25
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-09-25
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-09-24
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
حال الطقس
2025-09-24
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-25
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
أخبار لبنان
2025-09-25
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
0
اقتصاد
2025-09-26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-09-26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
أخبار لبنان
2025-09-03
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
أخبار لبنان
2025-09-03
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
0
أخبار لبنان
2025-09-23
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
أخبار لبنان
2025-09-23
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مرة أخرى.. مسؤول ايرانيّ في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مرة أخرى.. مسؤول ايرانيّ في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الموساد في قلب الضاحية والسيد في قلب أهلها
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الموساد في قلب الضاحية والسيد في قلب أهلها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
المفاوضات الأمنية بين سوريا وإسرائيل تتعثر.. وواشنطن تبحث عن مخرج
تقارير نشرة الاخبار
13:27
المفاوضات الأمنية بين سوريا وإسرائيل تتعثر.. وواشنطن تبحث عن مخرج
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:07
مأساة جديدة على طرقات لبنان...
أخبار لبنان
02:07
مأساة جديدة على طرقات لبنان...
2
أمن وقضاء
04:43
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
أمن وقضاء
04:43
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
3
حال الطقس
02:47
الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
حال الطقس
02:47
الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
4
خبر عاجل
01:12
تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت
خبر عاجل
01:12
تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت
5
خبر عاجل
15:01
المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية
خبر عاجل
15:01
المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية
6
أخبار لبنان
02:56
السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد
أخبار لبنان
02:56
السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد
7
أخبار لبنان
11:37
الشيخ نعيم قاسم: الخطر الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان خطر وجوديّ ولن نسمح بنزع السلاح
أخبار لبنان
11:37
الشيخ نعيم قاسم: الخطر الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان خطر وجوديّ ولن نسمح بنزع السلاح
8
خبر عاجل
15:07
براك لـ"الجزيرة": اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه لبنان يتضمن شروطا لم تتحقق حتى الآن وندعم أي خطوة يتخذها اللبنانيون في سبيل استقلالية القرار
خبر عاجل
15:07
براك لـ"الجزيرة": اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه لبنان يتضمن شروطا لم تتحقق حتى الآن وندعم أي خطوة يتخذها اللبنانيون في سبيل استقلالية القرار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More