الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية

يشهد لبنان استقرارا بالأحوال الجوية لغاية يوم غد الاثنين قبل أن يعود ويتقلب الطقس بعد ظهر يوم الثلاثاء مع احتمال خفيف لتساقط أمطار محلية يترافق مع انخفاض بدرجات الحرارة.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٢ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً

- الرطوبة السطحية ساحلا: بين ٦٠ و٩٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الإثنين: الطقس مشمس الى غائم جزئياً ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٢ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠، متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الثلاثاء: الطقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية، فيما الجوّ غائم جزئياً الى غائم ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.