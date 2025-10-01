طقس متقلب مع احتمال لامطار محلية...

يستمر الطقس اليوم وغدا الخميس متقلبا مع احتمال خفيف لامطار محلية جداً، تترافق مع استقرار بدرجات الحرارة.ويعود الاستقرار التام الجمعة مع عودة الارتفاع بالحرارة.-الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٩ ساحلا وبين ١٢ و٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر-الجو: غائم جزئياً- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و٩٥٪- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٦٠ كم/س تنشط شمالا- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa- الانقشاع: جيد يسوء محليا جبلاً- حال البحر: متوسط الموج ١٠٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٨الخميس: متقلب بين الصحو واحتمال لبعض الامطار المحلية خصوصا شمالا وبعد الظهر، فيما الجوّ غائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٩ ساحلا وبين ١٢ و٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ونشط خاصة شمالا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.الجمعة: مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢١ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و٢٩ بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.