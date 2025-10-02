الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية

حال الطقس
2025-10-02 | 03:03
يستمر الطقس متقلبًا اليوم مع احتمال خفيف لامطار محلية خصوصًا في الشمال يترافق مع استقرار الحرارة. 

ويعود الاستقرار التام يوم غد الجمعة مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة بسبب كتل دافئة ستعبر سريعاً فوق لبنان. 
 
ويتحول معها الطقس الى حار غدا وبعد غد مع احتمال منخفض جوي ممطر بين منتصف واواخر الاسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

-الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٤ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر.
-الجو : غائم جزئيًا
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالًا
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء محليا جبلاً
- حال البحر : متوسط الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٨

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مستقر حار وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

السبت: مستقر حار قليلاً وقليل السحب والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
 
 
