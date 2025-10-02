الأخبار
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
حال الطقس
2025-10-02 | 03:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
يستمر الطقس متقلبًا اليوم مع احتمال خفيف لامطار محلية خصوصًا في الشمال يترافق مع استقرار الحرارة.
ويعود الاستقرار التام يوم غد الجمعة مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة بسبب كتل دافئة ستعبر سريعاً فوق لبنان.
ويتحول معها الطقس الى حار غدا وبعد غد مع احتمال منخفض جوي ممطر بين منتصف واواخر الاسبوع المقبل.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
-الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٤ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر.
-الجو : غائم جزئيًا
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالًا
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء محليا جبلاً
- حال البحر : متوسط الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٨
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: مستقر حار وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
السبت: مستقر حار قليلاً وقليل السحب والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
حال الطقس
متقلب
احتمال
تساقط
امطار
محلية
طقس متقلب مع احتمال لامطار محلية...
السابق
