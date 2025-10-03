الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تفاصيل طقس الـWeekend...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-10-03 | 02:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تفاصيل طقس الـWeekend...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تفاصيل طقس الـWeekend...

يعود الاستقرار التام اليوم مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة بسبب كتل دافئة ستعبر سريعًا فوق لبنان ويتحول معها الطقس الى حار غدًا وبعد الغد. واحتمال منخفض جوي ممطر بغزارة بين منتصف واواخر الاسبوع القادم.  

وفي تفاصيل طقس اليوم:
-الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٣٣ ساحلًا وبين ١٢ و٣٤ بقاعًا وبين ١٦ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر 
- الجو: غائم جزئيًا
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٧٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط شمالًا
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٨

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: مستقر حار قليلًا وقليل السحب يتحول غائم جزئيًا مع ضباب وارتفاع الرطوبة عصرًا والحرارة تنخفض تتراوح بين ٢٤ و٣١ ساحلًا وبين ١٢ و٣٢ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

الاحد: مستقر غائم جزئيًا مع ضباب واحتمال رذاذ محلي جبلًا والحرارة تنخفض تتراوح بين ٢١ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٢٨ بقاعًا وبين ١٨ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

الـWeekend...

طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-09-11

تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...

LBCI
حال الطقس
2025-08-04

إليكم تفاصيل طقس لبنان

LBCI
حال الطقس
2025-09-18

طقس خريفي متقلب... هذه تفاصيله

LBCI
حال الطقس
2025-09-15

طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-10-02

طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية

LBCI
حال الطقس
2025-10-01

طقس متقلب مع احتمال لامطار محلية...

LBCI
حال الطقس
2025-09-30

​طقس خريفيّ متقلب يسيطر على لبنان

LBCI
حال الطقس
2025-09-29

الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
05:47

المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025

LBCI
اقتصاد
01:28

مياه بيروت وجبل لبنان دعت الى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبل وإمكان التقسيط على 3 دفعات

LBCI
صحف اليوم
01:21

عارض صحي يستدعي نقل هانيبال القذافي للمستشفى... وهذا ما قاله مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
آخر الأخبار
06:01

الخارجية الإسرائيلية: جميع المحتجزين من المشاركين في أسطول الحرية بصحة جيدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
23:38

سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)

LBCI
رياضة
14:09

مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بيروت تستقبل ملكة جمال العالم... والـLBCI تواكب الحدث مباشرةً من المطار

LBCI
أخبار دولية
13:32

من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو

LBCI
أخبار دولية
13:29

من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال

LBCI
أخبار دولية
13:16

إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:50

أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة

LBCI
اقتصاد
02:26

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
15:45

سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
16:30

الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"

LBCI
أخبار لبنان
11:54

الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح

LBCI
أخبار لبنان
10:58

الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا

LBCI
خبر عاجل
01:03

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران

LBCI
خبر عاجل
23:38

سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More