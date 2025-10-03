تفاصيل طقس الـWeekend...

يعود الاستقرار التام اليوم مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة بسبب كتل دافئة ستعبر سريعًا فوق لبنان ويتحول معها الطقس الى حار غدًا وبعد الغد. واحتمال منخفض جوي ممطر بغزارة بين منتصف واواخر الاسبوع القادم.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

-الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٣٣ ساحلًا وبين ١٢ و٣٤ بقاعًا وبين ١٦ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: غائم جزئيًا

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٧٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط شمالًا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٨



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مستقر حار قليلًا وقليل السحب يتحول غائم جزئيًا مع ضباب وارتفاع الرطوبة عصرًا والحرارة تنخفض تتراوح بين ٢٤ و٣١ ساحلًا وبين ١٢ و٣٢ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



الاحد: مستقر غائم جزئيًا مع ضباب واحتمال رذاذ محلي جبلًا والحرارة تنخفض تتراوح بين ٢١ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٢٨ بقاعًا وبين ١٨ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم