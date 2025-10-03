الأخبار
تفاصيل طقس الـWeekend...
جو القارح
جو القارح
حال الطقس
2025-10-03 | 02:43
تفاصيل طقس الـWeekend...
يعود الاستقرار التام اليوم مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة بسبب كتل دافئة ستعبر سريعًا فوق لبنان ويتحول معها الطقس الى حار غدًا وبعد الغد. واحتمال منخفض جوي ممطر بغزارة بين منتصف واواخر الاسبوع القادم.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
-الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٣٣ ساحلًا وبين ١٢ و٣٤ بقاعًا وبين ١٦ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غائم جزئيًا
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٧٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط شمالًا
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٨
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: مستقر حار قليلًا وقليل السحب يتحول غائم جزئيًا مع ضباب وارتفاع الرطوبة عصرًا والحرارة تنخفض تتراوح بين ٢٤ و٣١ ساحلًا وبين ١٢ و٣٢ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
الاحد: مستقر غائم جزئيًا مع ضباب واحتمال رذاذ محلي جبلًا والحرارة تنخفض تتراوح بين ٢١ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٢٨ بقاعًا وبين ١٨ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم
أخبار لبنان
حال الطقس
الـWeekend...
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
السابق
حال الطقس
2025-09-11
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
حال الطقس
2025-09-11
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
0
حال الطقس
2025-08-04
إليكم تفاصيل طقس لبنان
حال الطقس
2025-08-04
إليكم تفاصيل طقس لبنان
0
حال الطقس
2025-09-18
طقس خريفي متقلب... هذه تفاصيله
حال الطقس
2025-09-18
طقس خريفي متقلب... هذه تفاصيله
0
حال الطقس
2025-09-15
طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل
حال الطقس
2025-09-15
طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل
حال الطقس
2025-10-02
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
حال الطقس
2025-10-02
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
0
حال الطقس
2025-10-01
طقس متقلب مع احتمال لامطار محلية...
حال الطقس
2025-10-01
طقس متقلب مع احتمال لامطار محلية...
0
حال الطقس
2025-09-30
طقس خريفيّ متقلب يسيطر على لبنان
حال الطقس
2025-09-30
طقس خريفيّ متقلب يسيطر على لبنان
0
حال الطقس
2025-09-29
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-09-29
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
خبر عاجل
05:47
المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025
خبر عاجل
05:47
المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025
0
اقتصاد
01:28
مياه بيروت وجبل لبنان دعت الى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبل وإمكان التقسيط على 3 دفعات
اقتصاد
01:28
مياه بيروت وجبل لبنان دعت الى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبل وإمكان التقسيط على 3 دفعات
0
صحف اليوم
01:21
عارض صحي يستدعي نقل هانيبال القذافي للمستشفى... وهذا ما قاله مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
01:21
عارض صحي يستدعي نقل هانيبال القذافي للمستشفى... وهذا ما قاله مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"
0
آخر الأخبار
06:01
الخارجية الإسرائيلية: جميع المحتجزين من المشاركين في أسطول الحرية بصحة جيدة
آخر الأخبار
06:01
الخارجية الإسرائيلية: جميع المحتجزين من المشاركين في أسطول الحرية بصحة جيدة
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
0
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بيروت تستقبل ملكة جمال العالم... والـLBCI تواكب الحدث مباشرةً من المطار
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بيروت تستقبل ملكة جمال العالم... والـLBCI تواكب الحدث مباشرةً من المطار
0
أخبار دولية
13:32
من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو
أخبار دولية
13:32
من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو
0
أخبار دولية
13:29
من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:29
من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال
0
أخبار دولية
13:16
إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا
أخبار دولية
13:16
إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا
1
أخبار لبنان
14:50
أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة
أخبار لبنان
14:50
أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة
2
اقتصاد
02:26
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
إنخفاض بأسعار المحروقات...
3
فنّ
15:45
سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)
فنّ
15:45
سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)
4
أخبار لبنان
16:30
الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
16:30
الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"
5
أخبار لبنان
11:54
الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح
أخبار لبنان
11:54
الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح
6
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا
7
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
8
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
