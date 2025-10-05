الأخبار
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-10-05 | 08:55
مشاهدات عالية
2min
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

يؤثر طقس خريفي رطب حاليًا على لبنان مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتشكل سحب وضباب واحتمال رذاذ محلي وذلك لغاية يوم الثلاثاء قبل ان يتعرض لبنان لمنخفض جوي ممطر بين ظهر الاربعاء المقبل والخميس مع توقع اولى ثلوج الموسم الخفيفة على القرنة السوداء.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٢٨ بقاعًا وبين ١٨ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: مشمس يتحول الى غائم جزئيًا
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و ٩٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س 
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا مع رذاذ
- حال البحر: منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٨

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الاثنين: غائم جزئيًا مع ضباب واحتمال رذاذ محلي جبلًا والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٨ ساحلًا وبين ١٢ و٢٧ بقاعًا وبين ١٨ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ضباب واحتمال مطر خفيف محلي خاصة شمالًا جبلًا والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٢٨ بقاعًا وبين ١٨ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


إليكم حال الطقس في لبنان...
LBCI السابق

