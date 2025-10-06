الأخبار
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-10-06 | 01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
يؤثر طقس خريفي رطب على لبنان مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتشكل سحب وضباب واحتمال رذاذ محلي وذلك لغاية يوم الثلاثاء قبل ان يتعرض لبنان لمنخفض جوي معتاد وممطر بين ظهر الاربعاء المقبل والخميس مع توقع اولى ثلوج الموسم الخفيفة على القرنة السوداء.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
-الحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٨ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر
-الجو : غائم جزئياً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلًا مع رذاذ
- حال البحر : منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٨
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء:غائم جزئيا مع ضباب واحتمال مطر خفيف محلي خاصة شمالاً جبلًا والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم
الاربعاء: جزئيًا اجمالًا مع ضباب وامطار متفرقة والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
السابق
0
حال الطقس
2025-10-05
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-05
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-09-08
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-08
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-09-07
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-07
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-09-29
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-09-29
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-10-05
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-05
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-10-04
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2025-10-04
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
حال الطقس
2025-10-03
تفاصيل طقس الـWeekend...
حال الطقس
2025-10-03
تفاصيل طقس الـWeekend...
0
حال الطقس
2025-10-02
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
حال الطقس
2025-10-02
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
0
اسرار
23:36
أسرار الصحف 06-10-2025
اسرار
23:36
أسرار الصحف 06-10-2025
0
أخبار لبنان
05:44
اجتماع تنسيقي في سرايا طرابلس للتحضير لعملية ترحيل عدد من النازحين السوريين
أخبار لبنان
05:44
اجتماع تنسيقي في سرايا طرابلس للتحضير لعملية ترحيل عدد من النازحين السوريين
0
صحف اليوم
23:52
"هيبة الدولة" في مناقشات مجلس الوزراء اليوم (اللواء)
صحف اليوم
23:52
"هيبة الدولة" في مناقشات مجلس الوزراء اليوم (اللواء)
0
أخبار دولية
2025-10-04
القاهرة الإخبارية: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل تبدأ الأحد في العاصمة المصرية
أخبار دولية
2025-10-04
القاهرة الإخبارية: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل تبدأ الأحد في العاصمة المصرية
0
أخبار لبنان
04:09
أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...
أخبار لبنان
04:09
أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...
0
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
0
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
0
أخبار دولية
13:25
أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان
أخبار دولية
13:25
أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
تقارير نشرة الاخبار
13:20
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
1
موضة وجمال
12:00
ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
موضة وجمال
12:00
ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
2
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
3
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
4
أخبار دولية
08:25
أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)
أخبار دولية
08:25
أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)
5
أخبار لبنان
08:19
حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية
أخبار لبنان
08:19
حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية
6
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
7
أخبار لبنان
07:30
"حزب الله" يدعم الموقف الذي اتخذته حماس بشأن خطة ترامب: يؤكد التمسك بثوابت القضية الفلسطينية
أخبار لبنان
07:30
"حزب الله" يدعم الموقف الذي اتخذته حماس بشأن خطة ترامب: يؤكد التمسك بثوابت القضية الفلسطينية
8
آخر الأخبار
12:21
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لدينا مزيد من الأهداف الحربية وإذا لزم الأمر سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا
آخر الأخبار
12:21
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لدينا مزيد من الأهداف الحربية وإذا لزم الأمر سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا
