منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل

حال الطقس
2025-10-06 | 01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل

يؤثر طقس خريفي رطب على لبنان مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتشكل سحب وضباب واحتمال رذاذ محلي وذلك لغاية يوم الثلاثاء قبل ان يتعرض لبنان لمنخفض جوي معتاد وممطر بين ظهر الاربعاء المقبل والخميس مع توقع اولى ثلوج الموسم الخفيفة على القرنة السوداء.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

-الحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٨ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر
-الجو : غائم جزئياً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س 
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلًا مع رذاذ
- حال البحر : منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٨

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء:غائم جزئيا مع ضباب واحتمال مطر خفيف محلي خاصة شمالاً جبلًا والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم

الاربعاء: جزئيًا اجمالًا مع ضباب وامطار متفرقة والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢١  على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


حال الطقس
2025-10-05

منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-09-08

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-09-07

إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-09-29

الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة

حال الطقس
2025-10-05

منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-10-04

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
حال الطقس
2025-10-03

تفاصيل طقس الـWeekend...

LBCI
حال الطقس
2025-10-02

طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية

اسرار
23:36

أسرار الصحف 06-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
05:44

اجتماع تنسيقي في سرايا طرابلس للتحضير لعملية ترحيل عدد من النازحين السوريين

LBCI
صحف اليوم
23:52

"هيبة الدولة" في مناقشات مجلس الوزراء اليوم (اللواء)

LBCI
أخبار دولية
2025-10-04

القاهرة الإخبارية: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل تبدأ الأحد في العاصمة المصرية

أخبار لبنان
04:09

أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...

LBCI
أخبار دولية
13:44

موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد

LBCI
أخبار دولية
13:27

تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..

LBCI
أخبار دولية
13:25

أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران

LBCI
موضة وجمال
12:00

ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)

LBCI
حال الطقس
01:59

منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"

LBCI
أخبار دولية
08:25

أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:19

حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟

LBCI
أخبار لبنان
07:30

"حزب الله" يدعم الموقف الذي اتخذته حماس ‏بشأن خطة ترامب: يؤكد ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية

LBCI
آخر الأخبار
12:21

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لدينا مزيد من الأهداف الحربية وإذا لزم الأمر سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا

