منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس

يتعرض لبنان بعد ظهر اليوم لمنخفض جوي معتاد وممطر احيانًا متمركز فوق البحر الاسود ويستمر تأثيره لغاية صباح الجمعة مع توقع اولى ثلوج الموسم الخفيفة على القرنة السوداء يوم الخميس.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٨ ساحلًا وبين ١٢ و٢٧ بقاعًا وبين ١٨ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو : غائم جزئيًا مع احتمال امطار محلية غير شاملة عصرًا خاصةً في الجزء الغربي من لبنان

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٩ كم/س تنشط شمالًا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط الموج ٩٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٧



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الخميس: غائم اجمالًا مع ضباب وتتساقط امطار متفرقة تشتد في بعض المناطق والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٧ و٢٥ ساحلًا وبين ١٢ و٢١ بقاعًا وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصةً شمالًا وجبلًا وسرعتها بين ٢٠ و٧٥ كم/س



- الجمعة: غائم جزئيًا مع ضباب واحتمال امطار محلية خفيفة في بعض المناطق باكرًا والحرارة وتتراوح بين ١٧ و٢٦ ساحلًا وبين ١٢ و٢١ بقاعًا وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصةً شمالًا وجبلًا وسرعتها بين ٢٠ و٧٥ كم/س