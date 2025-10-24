الأخبار
الحرارة تبدأ بالانخفاض السبت والطقس يتقلب بين الاحد والاثنين...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-10-24 | 02:05
الحرارة تبدأ بالانخفاض السبت والطقس يتقلب بين الاحد والاثنين...
يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم مع بقاء الحرارة ما فوق المعدلات لتبدأ بالانخفاض غدا السبت المقبل.
ويتقلب الطقس قليلاً بين الاحد والاثنين مع احتمال رذاذ محلي.
تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: مشمس مع ظهور بعض السحب بعد الظهر
-الحرارة: بين ٢٠ و٢٩ ساحلا وبين ١٢ و٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ على الـ ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٠٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٦
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: يتحول غائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٦ بقاعاً وبين ٩ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الاحد: يغائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٦ ساحلا وبين ١٢ و٢٥ بقاعاً وبين ٩ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
بالانخفاض
السبت
والطقس
يتقلب
الاحد
والاثنين...
استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت
السابق
