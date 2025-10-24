الحرارة تبدأ بالانخفاض السبت والطقس يتقلب بين الاحد والاثنين...

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم مع بقاء الحرارة ما فوق المعدلات لتبدأ بالانخفاض غدا السبت المقبل.ويتقلب الطقس قليلاً بين الاحد والاثنين مع احتمال رذاذ محلي.-الجو: مشمس مع ظهور بعض السحب بعد الظهر-الحرارة: بين ٢٠ و٢٩ ساحلا وبين ١٢ و٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ على الـ ١٠٠٠متر- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٠٪- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa- الانقشاع: جيد- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٦السبت: يتحول غائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٦ بقاعاً وبين ٩ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.الاحد: يغائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٦ ساحلا وبين ١٢ و٢٥ بقاعاً وبين ٩ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.