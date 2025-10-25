الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان اليوم استقرار جوي مع عودة درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية، فيما يتقلب الطقس قليلاً بين الأحد والاثنين مع احتمال ضئيل لرذاذ محلي.



ويذكر ألا منخفضات جوية في الأفق.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: مشمس يتحول غائم جزئيا

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ٩ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأحد: الطقس غائم جزئياً ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٥ درجة بقاعاً وبين ٩ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الإثنين: الطقس غائم جزئياً ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٥ درجة بقاعاً وبين ٩ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.