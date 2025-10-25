الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-10-25 | 02:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان اليوم استقرار جوي مع عودة درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية، فيما يتقلب الطقس قليلاً بين الأحد والاثنين مع احتمال ضئيل لرذاذ محلي.

ويذكر ألا منخفضات جوية في الأفق.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- الجو: مشمس يتحول غائم جزئيا
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ٩ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س 
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس غائم جزئياً ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٥ درجة بقاعاً وبين ٩ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الإثنين: الطقس غائم جزئياً ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٥ درجة بقاعاً وبين ٩ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

لبنان

الطقس

الحرارة تبدأ بالانخفاض السبت والطقس يتقلب بين الاحد والاثنين...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-10-24

الحرارة تبدأ بالانخفاض السبت والطقس يتقلب بين الاحد والاثنين...

LBCI
حال الطقس
2025-09-28

الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية

LBCI
حال الطقس
2025-10-19

درجات الحرارة ترتفع مطلع الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-10-18

إليكم تفاصيل الطقس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-10-24

الحرارة تبدأ بالانخفاض السبت والطقس يتقلب بين الاحد والاثنين...

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت

LBCI
حال الطقس
2025-10-22

الطقس مستقر... وهذه التفاصيل

LBCI
حال الطقس
2025-10-21

الاستقرار الجوي مستمر في الايام المقبلة...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:07

وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاما

LBCI
آخر الأخبار
23:30

هيومن رايتس ووتش: على إسرائيل الالتزام بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان توفير المساعدات للفلسطينيين من دون عوائق

LBCI
صحف اليوم
2025-10-24

مصادر دبلوماسية غربية لـ"اللواء": الجو الدولي يشير الى انزعاج من الحكومة اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
00:09

كندا تسحب إعلانا مناهضا للرسوم الجمركية تسبب بإلغاء المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:54

جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ

LBCI
أخبار لبنان
13:49

جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

التأمين بكبسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لبنان وصندوق النقد... الوعود كثيرة الخطوات قليلة والنتائج صفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

في قرى الشريط الحدودي طلاب على مقاعد الدراسة رغم الدمار والخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:54

جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ

LBCI
أخبار لبنان
07:29

ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب

LBCI
خبر عاجل
07:08

معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب

LBCI
أمن وقضاء
07:02

أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
06:33

تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي

LBCI
حال الطقس
02:10

الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:29

مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...

LBCI
خبر عاجل
15:24

معلومات للـLBCI: قوة من استقصاء جبل لبنان تلقي القبض في كمين على مروجين من آل نحلة وآل الرفاعي في محلة حي السلم وتضبط بحوزتهما كميـة كبيرة من مادة الكوكايين والباز والماريجوانا واسلحة خفيفة وقد تم تسليمهما الى الفصيلة المعنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More