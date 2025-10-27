الاستقرار الجوي مستمر... اليكم تفاصيل الطقس

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم مع استقرار بدرجات الحرارة ولا منخفضات في الافق…



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: مشمس يتحول غائم جزئيا

-الحرارة: بين ٢٠ و ٢٦ ساحلا وبين ١١ و٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و٢١ على الـ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و ٨٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٦



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلا وبين ٩ و٢٦ بقاعاً وبين ١٣ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الاربعاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلا وبين ٩ و٢٦ بقاعاً وبين ١٣ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.