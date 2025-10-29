طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله

يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم وفي الايام القادمة مع استقرار بدرجات الحرارة قبل ان تعود للارتفاع يوم الجمعة. ولا منخفضات ممطرة في الافق...



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيًا

- الحرارة : بين ٢٠ و٢٦ ساحلًا وبين ١١ و٢٥ بقاعًا وبين ١٤ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٨٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الخميس: مشمس والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلًا وبين ٩ و٢٦ بقاعًا وبين ١٣ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



الجمعة: مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٩ ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠كم/س