الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
26
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
26
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
حال الطقس
2025-10-29 | 02:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم وفي الايام القادمة مع استقرار بدرجات الحرارة قبل ان تعود للارتفاع يوم الجمعة. ولا منخفضات ممطرة في الافق...
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيًا
- الحرارة : بين ٢٠ و٢٦ ساحلًا وبين ١١ و٢٥ بقاعًا وبين ١٤ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٨٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الخميس: مشمس والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلًا وبين ٩ و٢٦ بقاعًا وبين ١٣ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
الجمعة: مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٩ ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
لبنان
مستقر...
تفاصيله
لا انخفاض بدرجات الحرارة... اليكم التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-10-15
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
حال الطقس
2025-10-15
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
0
حال الطقس
2025-10-22
الطقس مستقر... وهذه التفاصيل
حال الطقس
2025-10-22
الطقس مستقر... وهذه التفاصيل
0
حال الطقس
2025-09-13
طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع
حال الطقس
2025-09-13
طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع
0
حال الطقس
2025-09-18
طقس خريفي متقلب... هذه تفاصيله
حال الطقس
2025-09-18
طقس خريفي متقلب... هذه تفاصيله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
06:05
لا انخفاض بدرجات الحرارة... اليكم التفاصيل
حال الطقس
06:05
لا انخفاض بدرجات الحرارة... اليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2025-10-27
الاستقرار الجوي مستمر... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-27
الاستقرار الجوي مستمر... اليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-10-26
الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق
حال الطقس
2025-10-26
الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق
0
حال الطقس
2025-10-25
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-10-25
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-10-27
بعد الجدل الذي أثاره بسبب تقبيل ابنته على الفم... ديفيد بيكهام يعود بصورة وقبلة جديدة (صورة)
منوعات
2025-10-27
بعد الجدل الذي أثاره بسبب تقبيل ابنته على الفم... ديفيد بيكهام يعود بصورة وقبلة جديدة (صورة)
0
منوعات
2025-10-26
ما حصل مع هذه المرأة صادم: عانت من غثيان صباحي وكدمات غامضة وما اكتشفته لاحقاً قلب حياتها!
منوعات
2025-10-26
ما حصل مع هذه المرأة صادم: عانت من غثيان صباحي وكدمات غامضة وما اكتشفته لاحقاً قلب حياتها!
0
حال الطقس
2025-10-15
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
حال الطقس
2025-10-15
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
0
أخبار لبنان
2025-10-27
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
2025-10-27
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
تقارير نشرة الاخبار
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
0
تقارير نشرة الاخبار
15:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
تقارير نشرة الاخبار
15:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
تقارير نشرة الاخبار
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين
تقارير نشرة الاخبار
14:36
جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
14:31
متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
2
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
3
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
4
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
5
أخبار لبنان
11:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
أخبار لبنان
11:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
6
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
7
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
8
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More