لا انخفاض بدرجات الحرارة... اليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم مع استقرار بدرجات الحرارة قبل ان تعود للارتفاع يوم الجمعة، ولا منخفضات في الافق…



تفاصيل طقس اليوم :



-الجو : قليل السحب

-الحرارة: بين ٢٠ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ١١ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و ٨٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.



الخميس: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.