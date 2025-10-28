الأخبار
لا انخفاض بدرجات الحرارة... اليكم التفاصيل

2025-10-28 | 06:05
لا انخفاض بدرجات الحرارة... اليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم مع استقرار بدرجات الحرارة قبل ان تعود للارتفاع يوم الجمعة، ولا منخفضات في الافق…

تفاصيل طقس اليوم :

-الجو : قليل السحب
-الحرارة: بين ٢٠ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ١١ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و ٨٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س 
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠٢٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح  جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.

الخميس: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح  جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الاستقرار الجوي مستمر... اليكم تفاصيل الطقس
مقالات ذات صلة

LBCI
حال الطقس
2025-09-27

استقرار نسبي بدرجات الحرارة لغاية الاثنين...اليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
2025-09-29

الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-09-25

طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-10-19

درجات الحرارة ترتفع مطلع الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-10-27

الاستقرار الجوي مستمر... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-10-26

الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق

LBCI
حال الطقس
2025-10-25

الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
2025-10-24

الحرارة تبدأ بالانخفاض السبت والطقس يتقلب بين الاحد والاثنين...

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل لا يخدم القضية الفلسطينية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-15

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنهم زيارة المواقع النووية في إيران

LBCI
آخر الأخبار
02:25

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون ما بين الساعة 9.00 والساعة 11.00

LBCI
أخبار لبنان
05:33

الخير للـLBCI: سنقاطع الجلسة التشريعية اليوم

LBCI
أخبار لبنان
07:23

الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه

LBCI
أخبار لبنان
04:33

تأمين النصاب يحدد مصير الجلسة التشريعية... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!

LBCI
أخبار دولية
14:28

فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار

LBCI
خبر عاجل
10:34

مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
11:48

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
اقتصاد
03:27

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
10:36

جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال

LBCI
أمن وقضاء
10:27

إنقاذ عامل وانتشال جثة إثر انهيار حائط داخل ورشة قيد الإنشاء في محلة الضم والفرز - طرابلس

LBCI
اسرار
00:30

أسرار الصحف 28-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"

LBCI
خبر عاجل
15:44

وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد

