ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم وفي الأيام المقبلة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة (فوق المعدلات) نتيجة كتل دافئة يتأثر بها لبنان وتستمر لغاية الاثنين.



ويذكر ألا منخفضات ممطرة في الأفق.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: مشمس

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٣٠ و٧٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



السبت: الطقس مشمس مع ظهور سحب مرتفعة، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الأحد: الطقس مشمس مع ظهور سحب مرتفعة، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.