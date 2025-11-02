استقرار جويّ ودرجات الحرارة فوق المعدلات

يؤثّر استقرار جويّ على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة مع بقاء درجات الحرارة فوق المعدلات، لغاية منتصف الأسبوع المقبل.

ولا منخفضات ممطرة في الأفق قبل التاسع من الشهر الحاليّ.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: مشمس

-الحرارة: بين ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٤ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٣٠ و ٧٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين:

مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٤ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

الثلاثاء:

مشمس مع ظهور سحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٤ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س