استقرار جوي مع احتمال زخات مطر محلي... اليكم تفاصيل الطقس

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم وفي الايام المقبلة مع بقاء الحرارة فوق المعدلات نتيجة كتل دافئة وتستمر لغاية يوم الخميس.

وعلى الرغم من الاستقرار، فهناك احتمال زخات مطر محلي جدا على الجبال بين الثلاثاء والاربعاء.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة

-الحرارة: بين ٢٠ و٣٠ ساحلا وبين ١٠ و٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٣٠ و٧٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٣١ ساحلا وبين ١٠ و٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الاربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٣٢ ساحلا وبين ١٠ و٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.