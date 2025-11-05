استقرار جوي... ودرجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها حتى الخميس المقبل

يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم وفي الأيام القادمة مع بقاء الحرارة فوق المعدلات نتيجة كتل دافئة وتستمر لغاية يوم الخميس المقبل.



تفاصيل طقس اليوم :



-الجو: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة

-الحرارة: بين ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٧ درجة على ال ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٣٠ و ٦٠٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.



الجمعة: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.